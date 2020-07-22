Брянский «партизанский дуб» претендует на звание «Дерево года»

Знаменитый «партизанский дуб» в Брянской области могут признать победителем конкурса «Дерево года в России-2020». 22-метровое дерево, растущее в селе Глинное Навлинского района, в случае победы на конкурсе будет представлять Россию на международных соревнованиях в 2021 году.

Как пишет NASHBRYANSK.RU, «партизанскому» дубу 267 лет. Его прозвали так потому, что, по рассказам старожилов, в годы Великой Отечественной войны на этом дереве располагался наблюдательный пункт бригады «Смерть немецким оккупантам».

Проголосовать за брянский дуб можно на сайте всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы». Опрос продлится до 1 октября. Конкуренцию дубу составляют еще 11 старовозрастных деревьев России.