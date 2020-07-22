Пенсионер получил травмы во время спуска по простыням из окна знакомой

В городе Ефремове Тульской области пенсионер получил множественные переломы, спускаясь из окна своей знакомой. 61-летний мужчина госпитализирован в районную больницу.

Как пишут «Тульские известия», мужчина спускался со второго этажа на простынях и рухнул вниз. У него диагностированы переломы ребер и таза.

21 июля сообщалось, что в Приморье 63-летний пенсионер, будучи в состоянии алкогольного опьянения, предположительно открыл стрельбу по соседнему участку. Он ранил в голову 45-летнюю женщину.