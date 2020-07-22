Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
Минфин предложил поднять цены на крепкий алкоголь в пределах инфляции
Мир
Помпео объявил награду в $1 млн за информацию о двух украинцах-мошенниках
Политика
В РФ предложили вынести проблему притеснения журналистов в США на уровень ООН
Туризм
Грузия продлила запрет на международные авиарейсы до осени
Экономика
Госдума приняла закон о сделках с цифровыми финансовыми активам

Пенсионер получил травмы во время спуска по простыням из окна знакомой

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В городе Ефремове Тульской области пенсионер получил множественные переломы, спускаясь из окна своей знакомой. 61-летний мужчина госпитализирован в районную больницу.

Как пишут «Тульские известия», мужчина спускался со второго этажа на простынях и рухнул вниз. У него диагностированы переломы ребер и таза.

21 июля сообщалось, что в Приморье 63-летний пенсионер, будучи в состоянии алкогольного опьянения, предположительно открыл стрельбу по соседнему участку. Он ранил в голову 45-летнюю женщину.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020