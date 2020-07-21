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В Приморье пенсионер открыл стрельбу из ружья по участку соседей

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Фото: ТАСС/DPA/Friso Gentsch
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В Приморье задержали пенсионера, который, предположительно открыл стрельбу по соседнему участку и ранил в голову женщину. Об этом 21 июля сообщили в региональном управлении МВД.

Инцидент произошел в селе Жариково. 63-летний мужчина начал стрелять в воздух из ружья после распития спиртного.

«В результате огнестрельное ранение получила 45-летняя женщина, живущая по соседству», — говорится в сообщении.

Женщина получила ранение в голову и была госпитализирована. Подозреваемый был задержан и находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Отмечается, что его охотничье ружье зарегистрировано по всем правилам. При этом, по словам местных жителей, с соседями пенсионер давно не ладил.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

20 июля сообщалось, что два человека получили ранения в результате стрельбы на улице Исаковского в Москве. Причиной стрельбы стал бытовой конфликт.

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