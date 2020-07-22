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Госдума приняла закон о сделках с цифровыми финансовыми активам

Госдума приняла закон о сделках с цифровыми финансовыми активам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Депутаты Госдумы 22 июля приняли закон, который разрешит с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), но запретит криптовалюты как средство платежа в России.

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Как сообщает «РИА Новости», в качестве ЦФА законодатели определили цифровые права, выпуск, учет и обращение которых возможны только путем внесения записей в информационной системе на основе распределенного реестра. Права могут быть объектом залога, сделок купли-продажи, обмена, но не признаны средством платежа.

В свою очередь, цифровая валюта в законе понимается как совокупность электронных данных, содержащихся в информационной системе, которую могут быть приняты в качестве средства платежа, но не являются при этом денежной единицей России или других государств. Кроме того, будет ограничен и гражданский оборот криптовалюты.

Физические и юридические лица смогут оспаривать сделки с цифровой валютой в суде только при условии, что они были задекларированы в России.

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков в разговоре с информагентством подчеркнул, что цифровую валюту как средство платежа запрещается использовать для оплаты товаров и услуг в России.

Он добавил, что во втором чтении законопроекта парламентарии исключили такие понятия, как «токен» и «майнинг». Для дополнительного регулирования криптовалют, по его словам, будет разработан еще один закон, который планируется принять в осеннюю сессию.

В середине июня несколько экспертов, опрошенных «Известиями», говорили о том, что, исходя из законодательных инициатив, в России официально продать криптовалюту в исполнительном производстве будет очень сложно

Вместе с тем, в мае обсуждалась идея о том, чтобы российские граждане, включая индивидуальных предпринимателей, могли стать владельцами криптовалюты, только если она досталась им по наследству или в результате процедуры взыскания.

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