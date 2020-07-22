Нарколог назвал вызываемые курением вейпов болезни

Курение вейпов не менее вредно, чем курение сигарет, рассказал «Известиям» президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев 22 июля.

Ранее в этот день депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект о приравнивании вейпов к сигаретам.

«При производстве вейпов технологически используются химикаты, вспомогательные вещества, которые действительно пагубно влияют на здоровье — и легочную систему, и сердечно-сосудистую систему», — сказал Руслан Исаев.

Вейп-ассоциированное заболевание легких, которое сопровождается одышкой и признаками пневмонии, вызывается не бактериями, а производными вейпа — глицерином и ароматическими добавками, сказал врач. По его словам, именно из-за этого антибиотики теряют эффективность.

Вейп-жидкости содержат канцерогены нитрозамин и диэтиленгликоль, что в конечном итоге может вызывать рак, предупредил Исаев. Более того, курение вейпов чревато болезнью Альцгеймера, что провоцируется содержанием ацетальдегида.

«Вырастает риск болезней сердца и центральной нервной системы из-за отсутствия ГОСТов на жидкости для вейпов. Они могут содержать неизвестные дозы синтетических психоактивных веществ. Разрушительный эффект наблюдается как от наркотиков, включая зависимость», — подчеркнул врач.

Он рассказал, что в прошлом году в Краснодарском крае случилась локальная вспышка, когда много людей, которые курили вейпы, попадали в наркологию с зависимостью от психоактивного вещества.

Кроме того, на сегодня нет единой технологии изготовления вейпов. Поэтому вопрос вреда вдыхания газа от вейпа в сравнении с сигаретой до сих пор не изучен, заключил нарколог.