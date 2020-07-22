Знатока «Что? Где? Когда?» обвинили в домогательствах

Журналистка издания The Bell Екатерина Аренина заявила о домогательствах игрока клуба «Что? Где? Когда?» («ЧГК») Михаила Скипского. Об этом она написала в среду, 22 июля, на своей странице в Twitter.

По словам Арениной, Скипский пытался поцеловать ее, прикасался к ней и звал к себе домой, когда ей было 15 лет, пишет НСН. Она уточнила, что в то время Скипский преподавал у нее географию и вел тренировки по «ЧГК». Журналистка отметила, что педагог приглашал ее в кафе, а весной 2010 года пытался поцеловать. Кроме того, на летних каникулах после 10-го класса он трогал ее за ягодицы в баре. Аренина призналась, что поначалу ей льстил интерес Скипского, однако после попытки поцелуя она перестала пить с ним кофе и «кажется, не слишком вежливо себя вела» на его уроках, пишет РЕН ТВ.

Аренина добавила, что в итоге она вступила в интимную связь со Скипским, но тогда ей уже исполнилось 18 лет, а он перестал быть ее педагогом. Она призналась, согласилась на интим из-за того, что была расстроена после расставания с другим молодым человеком, и сейчас за свое согласие ей стыдно. Но это, по мнению Арениной, совсем не влияет на домогательства знатока годами ранее. Она также отметила, что не была единственной несовершеннолетней, с кем у Скипского было что-то подобное, пишет телеканал «360».

Сам Скипский пока не стал комментировать обвинения, пишет «Газета.ру». Он попросил обращаться в телекомпанию «Игра».

Игрок «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров прокомментировал «Ридусу» обвинения в домогательствах в адрес Михаила Скипского. По его словам, Михаила он знает как примерного семьянина.

«Ко мне он не приставал точно… Если бы я был девушкой, я бы тоже хотел, чтобы ко мне приставал Михаил Скипский. А журналистка может писать что угодно, на то она и журналистка», — заявил Аскеров.

Михаил Скипский является одним из популярных игроков «ЧГК». В 2010 и 2016 годах он становился обладателем «Хрустальной совы» — приза лучшему игроку сезона, пишет «Федеральное агентство новостей». Помимо этого он организует интеллектуальные турниры для школьников.

Ранее 22 июля сообщалось, что абсолютный чемпион России по бодибилдингу 2016 года, призер Европы, тренер и модель Александр Крупнов задержан по подозрению в растлении 15-летней девочки. Обнаружив переписку интимного характера у своей дочери, родители девочки обратились с заявлением в полицию. Когда правоохранители пришли к Крупнову, проживающему на съемной квартире, с проверкой, тренер не хотел открывать дверь.