Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
Минфин предложил поднять цены на крепкий алкоголь в пределах инфляции
Мир
Помпео объявил награду в $1 млн за информацию о двух украинцах-мошенниках
Политика
В РФ предложили вынести проблему притеснения журналистов в США на уровень ООН
Туризм
Грузия продлила запрет на международные авиарейсы до осени
Экономика
Госдума приняла закон о сделках с цифровыми финансовыми активам

Знатока «Что? Где? Когда?» обвинили в домогательствах

0
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Журналистка издания The Bell Екатерина Аренина заявила о домогательствах игрока клуба «Что? Где? Когда?» («ЧГК») Михаила Скипского. Об этом она написала в среду, 22 июля, на своей странице в Twitter.

Разрушительная восьмерка: самые громкие дела о харассменте
Обвинения звезд в сексуальных домогательствах — справедливое возмездие или способ сломать карьеру

По словам Арениной, Скипский пытался поцеловать ее, прикасался к ней и звал к себе домой, когда ей было 15 лет, пишет НСН. Она уточнила, что в то время Скипский преподавал у нее географию и вел тренировки по «ЧГК». Журналистка отметила, что педагог приглашал ее в кафе, а весной 2010 года пытался поцеловать. Кроме того, на летних каникулах после 10-го класса он трогал ее за ягодицы в баре. Аренина призналась, что поначалу ей льстил интерес Скипского, однако после попытки поцелуя она перестала пить с ним кофе и «кажется, не слишком вежливо себя вела» на его уроках, пишет РЕН ТВ.

Аренина добавила, что в итоге она вступила в интимную связь со Скипским, но тогда ей уже исполнилось 18 лет, а он перестал быть ее педагогом. Она призналась, согласилась на интим из-за того, что была расстроена после расставания с другим молодым человеком, и сейчас за свое согласие ей стыдно. Но это, по мнению Арениной, совсем не влияет на домогательства знатока годами ранее. Она также отметила, что не была единственной несовершеннолетней, с кем у Скипского было что-то подобное, пишет телеканал «360».

Сам Скипский пока не стал комментировать обвинения, пишет «Газета.ру». Он попросил обращаться в телекомпанию «Игра».

Игрок «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров прокомментировал «Ридусу» обвинения в домогательствах в адрес Михаила Скипского. По его словам, Михаила он знает как примерного семьянина.

«Ко мне он не приставал точно… Если бы я был девушкой, я бы тоже хотел, чтобы ко мне приставал Михаил Скипский. А журналистка может писать что угодно, на то она и журналистка», — заявил Аскеров.

Михаил Скипский является одним из популярных игроков «ЧГК». В 2010 и 2016 годах он становился обладателем «Хрустальной совы» — приза лучшему игроку сезона, пишет «Федеральное агентство новостей». Помимо этого он организует интеллектуальные турниры для школьников.

Ранее 22 июля сообщалось, что абсолютный чемпион России по бодибилдингу 2016 года, призер Европы, тренер и модель Александр Крупнов задержан по подозрению в растлении 15-летней девочки. Обнаружив переписку интимного характера у своей дочери, родители девочки обратились с заявлением в полицию. Когда правоохранители пришли к Крупнову, проживающему на съемной квартире, с проверкой, тренер не хотел открывать дверь.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020