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В РФ предложили вынести проблему притеснения журналистов в США на уровень ООН

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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Проблему притеснения журналистов в США необходимо выносить на уровень ООН, заявил в среду, 22 июля, первый замглавы комиссии Общественной палаты России по СМИ Александр Малькевич. Об этом сообщает «РИА Новости».

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«Глобально, если говорить о позиции России, мне кажется, что не в правозащитные организации нужно обращаться и стучать, а выносить вопрос в целом о притеснении журналистов в Соединенных Штатах на уровень ООН и Совета по правам человека ООН. Более того, всё это смотрится абсолютно нелепо, что не только российских, а в принципе журналистов на всех акциях третируют, избивают, но при этом не могут поставить на место зарвавшихся наглецов, погромщиков, мародеров», — заявил Малькевич по поводу нападения полицейских в Портленде на съемочную группу Первого канала.

Он также отметил, что Общественная палата России будет обращаться по этому поводу в международную неправительственную организацию «Репортеры без границ» и к представителю ОБСЕ по свободе СМИ Арлему Дезиру.

«Дезир в лучшем случае отделается заявлением о том, что он глубоко сожалеет, или скажет, что то, что происходит в Америке, не касается его как представителя ОБСЕ по защите свободы слова. А «Репортеры без границ» — просто для того, чтобы они наконец скорректировали положение Соединенных Штатов в их бесконечных индексах свободы слова», — добавил Малькевич.

О нападении американских полицейских на журналистов, которые освещали протесты в городе Портленде, стало известно ранее в среду. Сотрудники СМИ снимали репортаж о беспорядках, участники которых осаждали местный суд. В здании разместились федеральные правоохранительные силы, введенные в город, несмотря на недовольство местных властей, отмечает агентство.

В итоге оператора Первого канала Вячеслава Архипова, который снимал попытку протестующих поджечь вход в здание суда, ударили дубинкой по руке, отобрали камеру и разбили ее об асфальт. Самого журналиста повалили на землю. Его коллега Юлия Ольховская снимала ту же сцену на телефон. Полицейский напал на нее сзади и отобрал телефон, схватил за голову и сорвал шлем. Журналистка надышалась слезоточивым газом, и ей потребовалась помощь местных медиков-волонтеров.

Оба сотрудника СМИ были с бейджами с надписью «Пресса».

В разных городах США с мая идут массовые протесты после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина умер после того, как полицейский применил к нему удушающий прием при задержании. Изначально протестующие требовали начать борьбу с расизмом в полиции, позднее протесты переросли в беспорядки. Протестное движение называется Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение»).

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