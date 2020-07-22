Ремонт поврежденных градом крыш начался в ЕАО

В поселке Николаевка Еврейской автономной области приступили к восстановлению крыш на многоквартирных жилых домах, которые были повреждены во время града. Всего до 10 сентября планируется ремонт кровли на 31 здании.

При благоприятной погоде на одном объекте строители будут работать в среднем до пяти дней. Аванс на приобретение расходных материалов подрядчики получили от Регионального оператора по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, сообщили ИА EAOMedia в правительстве ЕАО.

Кроме того, запланировано восстановление крыш на четырех социальных объектах — двух школах, больнице и Доме культуры.