Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Дума приняла закон о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремизму
Общество
Путин потребовал обеспечить доступность цифровых сервисов ПФР
Туризм
Мишустин подписал указ о выделении 15 млрд рублей на кэшбэк за покупку туров по России
Мир
Россия и Турция заявили об отсутствии военного решения конфликта в Ливии
Общество
Мурашко заявил о подтвержденной безопасности вакцины от COVID-19
Сюжет:

Россия и Турция заявили об отсутствии военного решения конфликта в Ливии

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти России и Турции уверены, что конфликт в Ливии не имеет военного решения. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном в среду, 22 июля, на официальном сайте российского МИДа.

Сиртская крепость: почему подписание перемирия в Ливии вновь отложено
Стороны гражданской войны готовятся к генеральному сражению за стратегически важный населенный пункт

«Выражая уверенность в том, что ливийский конфликт не имеет военного решения и может быть урегулирован только путем политического процесса, ведомого и осуществляемого самими ливийцами при содействии ООН», ― говорится в сообщении.

Также Москва и Анкара договорились приложить совместные усилия, в том числе оказывая влияние на ливийские стороны, чтобы создать условия для долгосрочного прекращения огня в стране.

Ранее, 23 июня, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вопрос применения военных сил в Ливии должен быть предметом договоренностей. Дипломат отметил, что ряд коллег, с которыми он обсуждал ситуацию в стране, разделяют его мнение о невозможности военного решения ливийского конфликта. По его словам, единственным вариантом урегулирования является безотлагательное прекращение огня.

В январе состоялась Берлинская конференция, в ходе которой представители 16 стран договорились больше не вмешиваться в ситуацию на Ближнем Востоке. Они согласовали прекращение огня, соблюдение эмбарго на поставки оружия и продолжение переговоров между враждующими организациями.

После свержения и убийства бывшего лидера Ливии Муамара Каддафи в 2011 году в стране не прекращаются вооруженные столкновения. Действует двоевластие: на востоке заседает избранный народом парламент, сотрудничающий с Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара, а на западе, в столице Триполи, — сформированное при поддержке ООН и ЕС правительство национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020