Россия и Турция заявили об отсутствии военного решения конфликта в Ливии

Власти России и Турции уверены, что конфликт в Ливии не имеет военного решения. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном в среду, 22 июля, на официальном сайте российского МИДа.

«Выражая уверенность в том, что ливийский конфликт не имеет военного решения и может быть урегулирован только путем политического процесса, ведомого и осуществляемого самими ливийцами при содействии ООН», ― говорится в сообщении.

Также Москва и Анкара договорились приложить совместные усилия, в том числе оказывая влияние на ливийские стороны, чтобы создать условия для долгосрочного прекращения огня в стране.

Ранее, 23 июня, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вопрос применения военных сил в Ливии должен быть предметом договоренностей. Дипломат отметил, что ряд коллег, с которыми он обсуждал ситуацию в стране, разделяют его мнение о невозможности военного решения ливийского конфликта. По его словам, единственным вариантом урегулирования является безотлагательное прекращение огня.

В январе состоялась Берлинская конференция, в ходе которой представители 16 стран договорились больше не вмешиваться в ситуацию на Ближнем Востоке. Они согласовали прекращение огня, соблюдение эмбарго на поставки оружия и продолжение переговоров между враждующими организациями.

После свержения и убийства бывшего лидера Ливии Муамара Каддафи в 2011 году в стране не прекращаются вооруженные столкновения. Действует двоевластие: на востоке заседает избранный народом парламент, сотрудничающий с Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара, а на западе, в столице Триполи, — сформированное при поддержке ООН и ЕС правительство национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа.