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Путин потребовал обеспечить доступность цифровых сервисов ПФР

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Новые цифровые сервисы Пенсионного фонда России (ПФР) должны быть доступными и удобными для пользования. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем правления фонда Максимом Топилиным в среду, 22 июля.

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«Нужно, чтобы все эти новые, современные сервисы были доступны людям, понятны, чтобы люди умели этим пользоваться и была возможность, главное, воспользоваться», — цитирует сайт Кремля главу государства.

Президент обратил внимание на необходимость удобства электронных сервисов после того, как Топилин упомянул работу по введению электронной трудовой книжки в стране и функционирование сервиса «Работа в России», которое происходит на основании данных ПФР.

«У нас с этого года после введения так называемой электронной трудовой книжки данные практически ежедневно обновляются: работают люди, не работают, увольняются, не увольняются. Это позволило, постоянно концентрируя эти данные, сравнивать март, апрель, май с точки зрения работы на предприятиях и автоматически принимать решение об оказании помощи Налоговой службе», — заявил Топилин.

Согласно статистике, приведенной Топилиным на встрече с президентом, за пять с половиной месяцев выбор в пользу электронной трудовой книжки сделали порядка 14% работающих. Несмотря на преобладающее количество бумажных книжек, глава фонда заявил, что люди сделали выбор в пользу электронных сервисов.

18 июля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому россияне смогут с 1 января 2021 года устраиваться на работу с электронной трудовой книжкой.

Посмотреть электронную трудовую можно в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда, на портале госуслуг и через приложения этих ресурсов для смартфонов. До 31 октября работодатели должны уведомить сотрудников о возможности выбора формата трудовой книжки — бумажного или электронного.

Сотрудники до 31 декабря должны определиться с выбором. Если работник не подаст заявление, за ним сохранится бумажная версия. У тех, кто впервые устроится на работу после 1 января 2021 года, будут только электронные книжки.

Закон о переходе на электронные трудовые книжки подписал президент России Владимир Путин в конце 2019 года. Изменения вступили в силу с 1 января 2020 года.

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