Московская полиция возбудила дело о стрельбе в Мякинино

Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве после стрельбы, устроенной накануне неизвестным в московской деревне Мякинино. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление МВД России 22 июля.

«Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК РФ)», — сказал собеседник агентства, добавив, что стрелявший до сих пор не найден.

По предварительным данным, во вторник, 21 июля, днем в результате дорожного конфликта в Мякинино водитель иномарки выстрелил из травматического оружия в двух мужчин, а затем скрылся.

Пострадавших направили в больницу для оказания помощи. В Москве объявили план «Перехват».

Накануне сообщалось о стрельбе в элитном поселке «Береста» в Одинцовском районе Подмосковья 21 июля. Сообщалось, что один мужчина якобы выстрелил в другого, а потом скрылся на внедорожнике Toyota Land Cruiser. Полицейские ввели план «Перехват».