Захарова прокомментировала нападение на российских журналистов в США

Агрессивные действия силовых структур США против представителей СМИ недопустимы. Об этом в среду, 22 июля, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Сегодня в США нападению полицейских подверглась съемочная группа Первого канала. К журналистам была применена физическая сила, испорчено профессиональное оборудование. Считаем недопустимыми намеренные агрессивные действия американских силовых структур против представителей СМИ», — отметила она в беседе с журналистами.

О нападении американских полицейских на журналистов, которые освещали протесты в городе Портленд, стало известно ранее в среду. Сотрудники СМИ снимали репортаж о беспорядках, участники которых осаждали местный суд. В здании разместились федеральные правоохранительные силы, введенные в город, несмотря на недовольство местных властей, отмечает агентство.

В итоге оператора Первого канала Вячеслава Архипова, который снимал попытку протестующих поджечь вход в здание суда, ударили дубинкой по руке, отобрали камеру и разбили ее об асфальт. Самого журналиста повалили на землю. Его коллега Юлия Ольховская снимала ту же сцену на телефон. Полицейский напал на нее сзади и отобрал телефон, схватил за голову и сорвал шлем. Журналистка надышалась слезоточивым газом, и ей потребовалась помощь местных медиков-волонтеров.

Оба сотрудника СМИ были с бейджами с надписью «Пресса».

В разных городах США с мая идут массовые протесты после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина умер после того, как полицейский применил к нему удушающий прием при задержании. Изначально протестующие требовали начать борьбу с расизмом в полиции, позднее протесты переросли в беспорядки. Протестное движение называется Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение»).