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Третий этап снятия ограничений начался в Липецкой области

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Липецкая область продолжает снимать ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. О начале третьего этапа ослабления карантинных мер стало известно после заседания регионального оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

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В ближайшие два дня в регионе откроются все детские сады, режим изоляции закончится для детских лечебных заведений, интернатов и психоневрологических диспансеров.

Глава областного управления Роспотребнадзора Владимир Бондарев подвел итоги действия ограничений за пять месяцев и отметил устойчивую тенденцию к снижению количества новых случаев коронавируса. За последнюю неделю число заболевших снизилось с 25 до 12. Показатель не увеличился и за время голосования по поправкам к Конституции России.

При этом главный санитарный врач региона не исключил, что заболеваемость коронавирусом вырастет через пару недель из-за массового возвращения большого количества жителей региона с отдыха в Крыму и в Краснодарском крае.

По словам главы регионального комитета по здравоохранению Юрия Шуршукова, которые приводит Lipetskmedia, Липецкая область смогла справиться с непростой эпидемиологической ситуацией. Это удалось благодаря в том числе субсидированию закупок лекарств, большому объему тестирования и переоснащению стационаров под инфекционные госпитали. Уровень смертности в области оказался в 4,5 раза ниже среднероссийского, отметил чиновник.

За минувшие сутки в Липецкой области зафиксировали 12 новых случаев COVID-19. А во вторник, 21 июля, сообщалось о 13 заболевших. С начала пандемии коронавирусную инфекцию выявили у 4435 местных жителей. Вылечились 3389 пациентов.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии 8 (800) 2000-112.

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