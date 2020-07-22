В Москве создан клуб молодых предпринимателей

В столице открылся клуб для молодых предпринимателей Business Update под кураторством Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Клуб призван объединить молодых людей, желающих расти и развивать свой бизнес.

Членами молодежного клуба могут стать молодые люди от 18 до 35 лет, проживающие в Москве. Для вступления в клуб необходимо зарегистрироваться на портале https://business-update.ru/. После этого у зарегистрированных пользователей появляется личный кабинет и возможность пользоваться сервисами портала.

Business Update – специализированная социальная сеть с большим количеством возможностей: после регистрации членам клуба предоставляется доступ к бизнес-курсам и контенту в зависимости от уровня, база знаний, возможность поиска единомышленников, каталог с тематическими мероприятиям, задания для развития навыков, возможность выбора наставника и общения с ним.

«Для каждого участника предусмотрены четыре этапа: выбор направления и проработка бизнес-идеи по специальной методике, тестирование проекта и выход на первую прибыль, акселерация роста и дальнейшее профессиональное развитие. Пройти эти шаги ребятам помогут опытные предприниматели и эксперты», – подчеркнула заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина.

В рамках клуба будут организованы специальные менторские и экспертные консультации, общение с бизнес-коучами, встречи с деловым сообществом, представителями бизнес- и политической элиты на регулярной основе. Также будут проводиться онлайн-мероприятия различного формата: дискуссии, конференции, лекции, и многое другое, где в режиме реального времени эксперты и опытные предприниматели будут делиться своим опытом.

«Клуб молодых предпринимателей — это логическое продолжение проекта “Бизнес уикенд”, участниками которого с 2018 года стали более 70 000 человек. Члены клуба станут частью сообщества единомышленников и смогут обмениваться опытом друг с другом, а также получат возможность взаимодействовать с известными предпринимали города. При этом правила клуба устанавливают сами участники», — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Более подробная информация представлена на сайте клуба: https://business-update.ru