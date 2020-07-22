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Тело девушки с множественными травмами нашли в квартире в центре Москвы

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Фото: соцсети
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В одной из квартир в центре Москвы обнаружили тело девушки с признаками насильственной смерти. Об этом в среду, 22 июля, сообщил РЕН ТВ.

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Тело 27-летней девушки с множественными травмами обнаружила мать ее жениха вечером, 21 июля, в доме в Колпачном переулке. Полиции женщина рассказала, что ее сын три дня не выходил на связь. Тогда она решила поехать к нему и в квартире на кровати обнаружила тело его невесты с множественными кровоподтеками и синяками. На теле погибшей были множественные повреждения: черепно-мозговая травма, колото-резаные раны головы, переломы лицевых костей и гематомы на руках и ногах, пишет телеканал «360». Тело направили на экспертизу. Предположительно, девушка скончалась от сочетанной травмы. Отмечается, что в квартире нашли похожий на пистолет предмет, сотовый телефон и ноутбук.

Она также рассказала, что молодые люди должны были пожениться 8 августа, конфликтов у пары не было. Известно, что девушка работала администратором в магазине, а ее жених подрабатывал на стройках. Полицейские проверили записи с камер видеонаблюдения и установили, что в ночь на 19 июля мужчина вместе с невестой вошел в подъезд дома, пишет агентство городских новостей «Москва». Что произошло дальше, предстоит выяснить следователям.

СК возбудил уголовное дело об убийстве. Ведутся оперативно-разыскные мероприятия, устанавливаются обстоятельства преступления, пишет «Москва 24». Как рассказал «РИА Новости» источник в правоохранительных органах, предположительно, девушку избил ее жених. Cейчас следователи устанавливают местоположение молодого человека, пишет RT.

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