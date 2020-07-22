В Киеве нашли вторую за сутки подозрительную сумку

В Киеве нашли второй за сутки подозрительный предмет, сообщает ресурс «Киев оперативный» 22 июля.

«Вблизи станции метро «Вокзальная» нашли еще одну подозрительную сумку. Проводится эвакуация», — говорится в сообщении.

Позднее в 13:19 Киевский метрополитен сообщил, что взрывоопасные предметы обнаружены не были, станцию вновь открыли для пассажиров.

Ранее 22 июля пресс-служба полиции Киева заявила об усилении мер безопасности в городе. Под наблюдение взяли улицы и места массового скопления людей, рынки, транспортные развязки и станции метрополитена, предположительно, в связи с прокатившейся по стране волны сообщений о минировании ряда социальных объектов. В частности, аналитический портал «Слово и дело» 21 июля рассказал о «минировании» в Харькове и Одессе больниц и торговых центров, других объектов социальной инфраструктуры, а также зданий железнодорожного и автовокзалов.

21 июля в Киеве рядом со станцией метро «Минская» прогремел взрыв. Мэр Киева Виталий Кличко в Telegram сообщил, что это было обезвреживание двух самодельных взрывных устройств, обнаруженных на рынке «Минский» у одноименной станции метро.

Он уточнил, что около 12:00 власти получили анонимное сообщение по номеру 102 о заминировании автокиосков. При проведении проверки территорию рынка оцепили, граждан эвакуировали. Взрывчатку, закрепленную между легковой машиной и автокиосками, обезвредили на месте.