Власти ЯНАО разрешили детям поездки в лагеря на Черное море

В оздоровительные лагеря на Черное море в августе отправится порядка 1,5 тыс. детей из Ямало-Ненецкого автономного округа. Решение принял региональный департамент молодежной политики и туризма. Таким образом, власти пересмотрели свое прежнее решение о запрете детского отдыха за пределами округа, которое приняли в начале июля.

По словам главы департамента Наиля Хайруллина, которые приводит ИА «Ура.ру», в лагеря Краснодарского края отправят детей из особо нуждающихся категорий населения и детей медиков, которые борются с коронавирусом.

Они полетят в Анапу и Краснодар чартерными рейсами из Салехарда, Нового Уренгоя и Ноябрьска. При этом для их безопасности в лагерях установят закрытый режим: на протяжении всей смены ни дети, ни сотрудники не будут иметь право покидать территорию лагеря. Кроме того, сами лагеря будут загружены не полностью, а вожатые и сопровождающие сдадут тесты на коронавирус.

Ямальских детей примут два лагеря — «Орленок» под Туапсе и «Премьера» в Анапе. Смены начнутся с 3 августа. Для всех детей отдых сделают бесплатным, дорогу и путевку оплатят из регионального бюджета.

По данным на 22 июля, в ЯНАО с начала пандемии коронавирусную инфекцию нашли у 9831 человека. Коэффициент распространения инфекции в округе составляет 1,01. Из-за этого регион пока не может перейти ко второму этапу снятия карантина. Ограничения продлены до 15 августа.

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