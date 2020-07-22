Мишустин пообещал туристам до 15 тыс. рублей за поездки по РФ

Правительство России компенсирует от 5 до 15 тыс. рублей туристам, которые решили отдохнуть на территории страны. Об этом в среду, 22 июля, заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме.

«На прошлой неделе правительство приняло решение выделить дополнительно еще 15 млрд рублей на развитие внутреннего туризма. Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца этого года решат отдохнуть в российских регионах», ― рассказал он.

Также Мишустин добавил, что соответствующий список уже составлен Ростуризмом. Кроме того, премьер-министр отметил, что туризм ― одна из наиболее перспективных отраслей, которая на фоне пандемии коронавируса оказалась в сложном положении, передает «Газета.ru».

Ранее 22 июля в Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что Ростуризм и Национальная система платежных карт (НСПК) начали разработку системы кэшбэка за приобретенный тур по РФ на банковскую карту «Мир». Запуск программы запланирован на август 2020 года.

Для того чтобы вернуть часть средств, потраченных на тур, его длительность должна быть не менее пяти ночей, а стоимость — не менее 25 тыс. рублей. Кроме того, путевка должна быть приобретена в определенные даты и оплачена картой «Мир». В программу стимулирования внутрироссийского туризма также войдут круизные туры.