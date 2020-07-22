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Жительницу Калужской области будут судить за падение сына из окна

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В Обнинске (Калужская область) в суд передано уголовное дело в отношении 26-летней женщины, чей сын погиб при падении из окна на восьмом этаже. Мать оставила ребенка без присмотра.

По данным следствия, родители с двухлетней дочерью и годовалым сыном проживали в общежитии. Супруги уже не раз пресекали попытки мальчика забраться на подоконник и открыть окно. 18 апреля женщина оставила детей одних без присмотра в комнате. Мальчик открыл окно и упал с высоты восьмого этажа, сообщает газета «Весть». От полученных травм ребенок скончался на месте.

Уголовное дело было возбуждено по статьям «Оставление в опасности» и «Причинение смерти по неосторожности». Материалы переданы в суд.

Ранее сообщалось, что в Подольске прохожие заметили мальчика, который перевесился через перила балкона на четвертом этаже. Когда ребенок сорвался, очевидцы смогли поймать его.

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