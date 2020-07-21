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Прохожие поймали выпавшего из окна ребенка в Подольске

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Фото: скриншот видео
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Маленький ребенок перевесился через перила балкона квартиры, расположенной на четвертом этаже одного из домов на улице Ульяновых в Подольске. Это заметили прохожие, которые, когда мальчик сорвался и начал падать, смогли поймать его. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД во вторник, 21 июля.

РЕН ТВ опубликовал видео, на котором запечатлен инцидент.

После того как мальчика спасли очевидцы, к месту происшествия прибыли сотрудники полиции. По данным ведомства, они на протяжении долгого времени не могли проникнуть в квартиру, откуда выпал ребенок. В итоге им пришлось обратиться к специалистам экстренных служб, которые вскрыли дверь.

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Внутри помещения находилась 21-летняя мать ребенка и ее младший сын 2019 года рождения. Девушка была в состоянии алкогольного опьянения.

«Со слов женщины, она спала и не заметила отсутствие старшего сына», — уточнила начальник пресс-службы Татьяна Петрова.

Как рассказал один из спасших мальчика очевидцев, ребенок провисел на перилах, ухватившись за них руками, порядка 15 минут, а затем отпустил руки и упал в одеяло, растянутое местными жителями под окнами дома. При падении ребенок не пострадал, передает телеканал «360».

По факту произошедшего проводится проверка. По словам Петровой, ранее в июне этого года в отношении матери детей уже был составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Она была поставлена на профилактический учет.

В настоящее время братьев поместили в Подольскую детскую городскую больницу.

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