«Вафельная» разметка появится на 17 московских перекрестках

«Вафельную» разметку нанесут еще на 17 перекрестках в Москве. Об этом 22 июля говорится в официальном Telegram-канале департамента транспорта столицы.

«Такая разметка напоминает водителям о том, что на перекрестке возможны пробки, и если автомобилист не уверен, что успеет проехать до того, как загорится запрещающий сигнал светофора, — выезжать на перекресток нельзя», — отметили в ведомстве.

На сегодняшний день такая разметка уже нанесена на 100 столичных перекрестках.

Дорожные камеры начали штрафовать за выезд на разметку «вафельница» с 1 марта 2019 года. В ГИБДД считают, что данная мера позволит уменьшить заторы и улучшить дорожное движение в городе.

Камеры фиксируют нарушение, если автомобиль выехал на перекресток с «вафельной» разметкой и создает препятствие для движения других машин. Штраф при этом составляет 1 тыс. рублей.

13 июля сообщалось, что в России почти половина водителей отвлекается от дороги, управляя автомобилем. При этом 70% из них уверены, что это не мешает им контролировать ситуацию.