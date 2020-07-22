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Мишустин потерял гараж из-за отсутствия закона о «гаражной амнистии»

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Фото: ТАСС/Денис Вышинский
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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что потерял свой гараж из-за отсутствия закона о «гаражной амнистии».

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«Я сам пострадал из-за отсутствия закона о «гаражной амнистии». У меня был гараж. Его, к сожалению, не смогли удержать», — сказал Мишустин в среду, 22 июля, в ходе выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства.

По его словам, гараж уже невозможно вернуть, потому что «там что-то построили».

Мишустин также подчеркнул, что законопроект о «гаражной амнистии» он поддержит. По мнению премьер-министра, если у человека был гараж, необходимо сделать всё возможное для его оформления.

Проект федерального закона о «гаражной амнистии» был внесен в правительство России в феврале. Его разработкой занимался Росреестр совместно с Минэкономразвития.

Документ определяет механизм ‎предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены гаражи, возведенные ‎до введения в действие Градостроительного кодекса России. Предполагается, что изменения вступят в силу в 2021 году.

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