Мишустин потерял гараж из-за отсутствия закона о «гаражной амнистии»

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что потерял свой гараж из-за отсутствия закона о «гаражной амнистии».

«Я сам пострадал из-за отсутствия закона о «гаражной амнистии». У меня был гараж. Его, к сожалению, не смогли удержать», — сказал Мишустин в среду, 22 июля, в ходе выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства.

По его словам, гараж уже невозможно вернуть, потому что «там что-то построили».

Мишустин также подчеркнул, что законопроект о «гаражной амнистии» он поддержит. По мнению премьер-министра, если у человека был гараж, необходимо сделать всё возможное для его оформления.

Проект федерального закона о «гаражной амнистии» был внесен в правительство России в феврале. Его разработкой занимался Росреестр совместно с Минэкономразвития.

Документ определяет механизм ‎предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены гаражи, возведенные ‎до введения в действие Градостроительного кодекса России. Предполагается, что изменения вступят в силу в 2021 году.