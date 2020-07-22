Штормовое предупреждение объявлено в Башкортостане

МЧС предупреждает жителей Башкортостана об ухудшении погоды. В течение двух суток ожидаются ливни и град.

По данным синоптиков, 22 июля до конца суток возможны кратковременные дожди. Местами ожидаются ливни с выпадением града, а также грозы. При этом значительно усилится ветер, пишет ИА «Башинформ».

23 июля ожидаются дожди, грозы и град. Во время грозы возможно шквалистое усиление ветра. Температура воздуха не превысит +25 градусов.

Сотрудники МЧС просят местных жителей соблюдать меры безопасности.

Ранее в Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности на 22 июля.