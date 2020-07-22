В Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье из-за грозы и дождя в среду, 22 июля, объявлен желтый уровень опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра.

«Желтый — погода потенциально опасна», — следует из данных прогностической карты.

Предупреждение о грозе и дожде начнет действовать в Москве с 11:00 до 14:00, а в Подмосковье — с 9:00 до 17:00.

Накануне ведущий научный сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал «Известиям», что дожди, которые обрушились на Центральную Россию, скоро должны прекратиться.

При этом осадков выпадет даже меньше нормы — примерно на 20%. Комфортная погода, которая установится в августе, должна, по прогнозам синоптиков, сохраниться и осенью.

17 июля стало известно, что первая половина лета в Москве стала самой дождливой за 126 лет. В столице выпало 252,7 мм осадков, что составляет 103% от нормы.