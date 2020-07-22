Мишустин рассказал о подготовке в школах к «нормальному 1 сентября»

Решение об очном формате занятий в школах будет приниматься отдельно в каждом российском регионе, исходя из эпидемиологической ситуации. При этом в целом власти готовятся к «нормальному 1 сентября», заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время отчета в Госдуме в среду, 22 июля.

Окончательное решение будет приниматься 20 августа, отметил премьер. Он выразил надежду, что в новом учебном году получится минимизировать вынужденный дистанционный формат обучения.

Ранее 22 июля Мишустин сообщил, что Россия не намерена отказываться от традиционного очного формата учебы и «удаленка» не заменит личный контакт ученика с учителем. При этом новые образовательные технологии необходимо развивать, чтобы они служили дополнением к привычным.

В июне глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач Анна Попова заявила, что российские школьники, скорее всего, смогут вернуться за парты 1 сентября. В том же месяцев глава Минпросвещения Сергей Кравцов также заявил, что школы планируют начать учебный год 1 сентября в очном формате. При этом образовательный процесс в учебных заведениях, по его словам, будет проходить при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.

Выступление Михаила Мишустина в Госдуме — первое в качестве председателя правительства. Депутаты подготовили около 190 вопросов по самым разным темам, в том числе о повышении тарифов ЖКХ, экономической стабильности страны, появлении системы стратегического планирования и др.