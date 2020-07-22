Прямой эфир
Сюжет:

Мишустин рассказал о подготовке в школах к «нормальному 1 сентября»

0
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Решение об очном формате занятий в школах будет приниматься отдельно в каждом российском регионе, исходя из эпидемиологической ситуации. При этом в целом власти готовятся к «нормальному 1 сентября», заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время отчета в Госдуме в среду, 22 июля.

Премьерский зачет: о чем в Госдуме спросят Михаила Мишустина
К первому отчету главы правительства в нижней палате фракции направили в кабмин около 190 вопросов

Окончательное решение будет приниматься 20 августа, отметил премьер. Он выразил надежду, что в новом учебном году получится минимизировать вынужденный дистанционный формат обучения.

Ранее 22 июля Мишустин сообщил, что Россия не намерена отказываться от традиционного очного формата учебы и «удаленка» не заменит личный контакт ученика с учителем. При этом новые образовательные технологии необходимо развивать, чтобы они служили дополнением к привычным.

В июне глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач Анна Попова заявила, что российские школьники, скорее всего, смогут вернуться за парты 1 сентября. В том же месяцев глава Минпросвещения Сергей Кравцов также заявил, что школы планируют начать учебный год 1 сентября в очном формате. При этом образовательный процесс в учебных заведениях, по его словам, будет проходить при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.

Выступление Михаила Мишустина в Госдуме — первое в качестве председателя правительства. Депутаты подготовили около 190 вопросов по самым разным темам, в том числе о повышении тарифов ЖКХ, экономической стабильности страны, появлении системы стратегического планирования и др.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020