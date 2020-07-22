Мишустин заявил о сохранении в России традиционного обучения

Россия не откажется от традиционных форм образования в пользу дистанционных. Однако развивать сферу IT все равно необходимо, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время отчета в Госдуме в среду, 22 июля.

«Мы видим, насколько важно технологически оснастить школы, колледжи и вузы, подготовить педагогов не только к работе в обычном режиме, но и к возможному онлайн-обучению», — отметил он. По его словам, речь не только о качественном контенте, но и о правовой базе в области цифровой образовательной среды.

Мишустин заявил, что дистанционное обучение популярно у людей всех возрастов, однако компьютер не заменяет живого общения учителя и ученика, технологии должны применяться для расширения традиционного обучения, а не вместо него.

Ранее, 22 июля, Мишустин заявил, что Россия справляется с коронавирусом лучше многих зарубежных стран. По его словам, на пике кризиса, который затронул всех, приходилось принимать решения молниеносно. По его словам, правительству пришлось сократить сроки рассмотрения документов до 24 часов. Он также поблагодарил парламентариев за напряженную работу в этот период.

Выступление Михаила Мишустина в Госдуме — первое в качестве председателя правительства. Депутаты подготовили около 190 вопросов по самым разным темам, в том числе о повышении тарифов ЖКХ, экономической стабильности страны, появлении системы стратегического планирования и др.