Врач рассказала о признаках опасных родинок

Многие народные представления о том, какие родинки опасны, а какие нет, не соответствуют действительности. Об этом рассказала врач-дерматокосметолог, кандидат медицинских наук Светлана Донецкая.

Форма, цвет и размер родинок (невусов) может быть разной. Некоторые из них совершенно безопасны, другие могут перерождаться в злокачественную форму. Существует представление, что наличие на родинке волос гарантирует ее доброкачественность, но это не так — оволосение возможно и на злокачественных, сказала врач в интервью aif.ru.

Также не следует думать, что выпуклые родинки безопаснее плоских — меланома (рак кожи) может как возвышаться над кожей, так и сливаться с ее поверхностью. Окраска пятна тоже ни о чем не говорит, существуют непигментированные формы злокачественных образований. Дать точное заключение может только гистология.

Тревожными признаками, при которых нужно идти к врачу, Донецкая назвала неровные края родинки, неоднородную окраску и быстрый рост, а также кровоточивость и зуд. Врач предупредила, что попытки избавиться от невусов народными методами могут быть опасны. Выжигание едкими растворами может привести к разрастанию новообразования, а если оно было злокачественным — к метастазам. Перетягивание ножки бородавки или родинки ниткой может стать причиной инфицирования тканей.

Врач-дерматолог Татьяна Егорова рассказала, что тем, у кого много родинок, нужно с осторожностью относиться к солнцу. На юге им нужно пользоваться сильными солнцезащитными средствами даже в тени, а в средней полосе стараться не выходить на солнце в самые активные часы.