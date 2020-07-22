Lamborghini выпустила юбилейный кроссовер Urus

Компания Lamborghini выпустила 10-тысячный кроссовер Urus спустя два года после выхода модели на рынок. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 22 июля в редакцию «Известий».

Отмечается, что автомобиль окрашен в новый черный матовый цвет Nero Noctis Matt, а также дополнен дизайн-пакетом Carbon и двухцветным черно-оранжевым интерьером с элементами из углеродного волокна. Юбилейная модель будет продана в России.

Автомобиль оснащен четырехлитровым твин-турбоагрегатом V8, развивающим 650 л. с. и 850 Н.м крутящего момента. Кроссовер способен ускоряться с места до 100 км/ч за 3,6 с, а его максимальная скорость составляет 305 км/час.

9 июля сообщалось, что Lamborghini выпустила открытую версию суперкара Sian, получившую название Roadster.