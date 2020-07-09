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Lamborghini представила суперкар за 262 млн рублей

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Фото: Lamborghini
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Итальянская компания Lamborghini выпустила открытую версию суперкара Sian, получившую название Roadster. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 9 июля в редакцию «Известий».

Отмечается, что это самая мощная модель в истории марки. Автомобиль получил воздуховоды за водительским и пассажирским сиденьями, а также шесть шестиугольных задних фонарей. Кроме того, на машину установлены специальные активные заслонки, отводящие тепло от двигателя.

Суперкар оснащен силовой установкой, состоящей из 6,5-литрового атмосферного двигателя V12 и 34-сильного электромотора. Суммарная отдача агрегатов составляет 819 л. с. Автомобиль способен разогнаться до 100 км/ч за 2,9 с, а его максимальная скорость составляет 350 км/ч.

Всего будет выпущено 19 таких автомобилей. Цена каждого из них составит около $3,7 млн (262 млн рублей).

28 мая сообщалось, что производитель конструкторов Lego представил модель гибридного суперкара Lamborghini Sian FKP 37 в масштабе 1:8.

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