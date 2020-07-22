Более 267 тыс. россиян находятся под наблюдением из-за COVID-19

Более 267 тыс. граждан остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заболевание новой коронавирусной инфекцией. Об этом в среду, 22 июля, сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Под медицинским наблюдением в Российской Федерации остается 267 171 человек», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего проведено более 25,7 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано 255 тыс. исследований.

Всего в России, по данным на 21 июля, с начала пандемии коронавируса зафиксировано 783 328 случаев заболевания, из них за последние сутки — 5842 новых случаев, выздоровели 562 384 пациента.

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