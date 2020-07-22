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Современный кинозал на 108 мест оборудуют в досуговом центре в Таре

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В Таре реконструируют культурно-досуговый центр «Север». Первый этап работ стартовал весной. К концу 2021 года там должны выстроить новый кинозал.

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Как пишет ИА «ОМСКРЕГИОН» со ссылкой на региональное министерство культуры, рабочие демонтировали конструкции здания, отремонтировали крышу, укрепили фундамент и уже приступили к строительству нового кинозала. Ранее кинозал, открытый в 2016 году, был совмещен с основным зрительным залом, где проходили культурные мероприятия. Сейчас же оборудуется кинозал в отдельном крыле КДЦ.

Помещение будет рассчитано на 108 посадочных мест. Его оснастят удобными креслами и самым современным видео- и звуковым оборудованием, которое позволит показывать фильмы в различных форматах. Рядом разместится кафе.

Основной зрительный зал «Севера» также хотят переоборудовать. Там появится новая сцена, что позволит принимать больше коллективы, такие как Государственный Омский русский народный хор и Омский симфонический оркестр. Для творческих коллективов «Севера» откроют новые репетиционные залы.

КДЦ «Север» реконструируют в рамках нацпроекта «Культура». Стоимость работ оценивается в 226,2 млн рублей. Деньги выделяются из бюджетов разных уровней.

В 2019 году в Омской области в рамках нацпроекта «Культура» в 27 сельских ДК сделали капитальный ремонт. У шести муниципальных районов появились автоклубы.

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