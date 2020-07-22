Ученые раскрыли тайну «кричащей мумии» в Египте

Египетские ученые узнали, что стало причиной смерти женщины, чью «кричащую мумию» обнаружили в королевской усыпальнице в Дейр-эль-Бахари, пишет Ahram Online.

Ученые провели компьютерную томографию мумии и выяснили, что египетская принцесса скончалась внезапно. Причиной стал сердечный приступ, вызванный атеросклерозом коронарных артерий.

«Мумия кричащей женщины» была обнаружена в 1881 году в Луксоре. Она находилась в усыпальнице семьи фараона, в которой покоились более 40 членов царской династии.

Интерес ученых останки египетской принцессы вызвали из-за необычного положения тела: согнутые, скрещенные ноги, повернутая вправо голова и широко открытый рот.

Ученые полагают, что обнаружили умершую спустя несколько часов после смерти и решили не менять ее положения при бальзамировании.

Личность женщины пока точно не установлена. Предполагается, что это дочь фараона Рамзеса II Мерет Амон (1279-1213 до н.э).

В ноябре прошлого года ученые назвали вероятную причину смерти фараона Тутанхамона. Исследования показали, что изначально проблемы со здоровьем у монарха начались из-за перелома ноги.