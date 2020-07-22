В ДТП под Омском три человека были ранены и один погиб

На трассе Омск–Тара в ДТП погиб 36-летний мужчина. Еще трое попали в больницу, сообщает РЕН ТВ 22 июля со ссылкой на Госавтоинспекцию Омской области.

Авария произошла в районе 64-го км. По предварительным данным, 28-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 не предоставил преимущество в движении, когда выезжал с второстепенной дороги. В результате его машина врезалась в Toyota, которой управлял 22-летний молодой человек.

36-летний пассажир «ВАЗа» погиб на месте. Водитель отечественного авто, его 17-летний пассажир и водитель автомобиля Toyota госпитализированы с травмами.

20 июля на юго-востоке Москвы автобус врезался в остановку. Пострадали три человека, одна женщина погибла на месте от полученных травм. Никто из пассажиров автобуса не пострадал.