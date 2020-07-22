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Россияне активно открывают валютные вклады

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Второй месяц россияне активно открывают валютные вклады - сообщают в ЦБ. В начале 2020 г. на депозитах граждан хранилось $96,5 млрд. Ближе к концу зимы и в начале весны валюту начали снимать. Финансовые аналитики считают, что накопления изымали в связи с пандемией и опасениями из-за ослабления рубля. За четыре месяца вкладчики забрали $8,3 млрд. Зато в мае и июне доллары и евро опять вернулись в банки. По данным на 1 июля, на депозитах россиян лежит $89,6 млрд. Эксперты считают, что приток валюты на счетах продолжится, но только в том случае, если осенью не случится острой второй волны коронавируса.

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