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Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на 2021 год

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Нижняя палата Конгресса США одобрила военный бюджет на новый финансовый год. В проекте прописаны санкции против «Северного потока — 2» и «турецкого потока». Согласно документу, уже существующие ограничения ужесточат. Рестрикции коснутся лиц и компаний, которые способствуют продаже или аренде судов для укладки труб и тех, кто оказывает услуги для модернизации судов, так или иначе связанных со строительством газопроводов. Как сообщают в Белом доме, президент США Дональд Трамп наложит вето на проект бюджета в нынешнем виде. В частности, он не согласен с переименованием военных баз, которые сейчас называются в честь деятелей конфедерации штатов рабовладельческого юга. Кроме того, президента не устраивают те положения в законопроект, которые ограничат контроль президента за американскими войсками в Афганистане, Корее и Африке.

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