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В Сирии скончался американский военный

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Фото: TASS/EPA
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Солдат американской армии умер 21 июля в Сирии, сообщает 22 июля «РИА Новости» со ссылкой на заявление штаба операции «Непоколебимая решимость».

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«Военнослужащий совместной объединенной оперативной группы операции «Непоколебимая решимость» умер 21 июля в Сирии», — говорится в тексте.

По предварительной версии, смерть наступила «не из-за контакта с противником». При этом в организации не уточнили имя солдата, а также причины кончины.

Инициировано расследование инцидента.

Гражданская война в Сирийской Арабской Республике началась в 2011 году: на волне «арабской весны» антиправительственные выступления привели к массовым беспорядкам в сирийских городах, а потом переросли в вооруженный конфликт.

Захват террористами «Исламского государства» (организация запрещена в России) значительных территорий Сирии и Ирака летом 2014 года стал поводом для начала военной интервенции США и их союзников.

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