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Россияне назвали места для проведения отпусков в 2020 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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В этом году провести отпуск в России планирует более 80% жителей страны, следует из данных исследования сервисов «Работа.ру» и «Сберавто».

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В исследовании приняли участие более 1 тыс. человек, запланировавших отпуск до конца года, из всех российских регионов.

«По данным опроса 83% респондентов отметили, что планируют провести отпуск в России, а 17% рассчитывают на отдых за границей», — пишет «РИА Новости» в среду, 22 июля.

Также респондентам предлагалось указать, куда именно они отправятся отдыхать. Так, среди российских направлений лидерами стали города Крыма — их указали 12% опрошенных, в Санкт-Петербург намерены отправиться 9%, а в Сочи или Адлер — 8%.

Популярными у россиян стали Москва (7%), Анапа (4%) и Краснодар (3%).

Среди зарубежных направлений россияне чаще указывали Турцию (3%), Белоруссию (2%) и Таиланд (2%), уточняет «Газета.ру».

Накануне стало известно, что россияне на 20% сократили расходы на отпуск. Больше всего жители страны экономят на авиаперелетах, размещении и услугах. Однако есть и другая тенденция: из-за закрытия границ в Москве, Петербурге и Сочи повысился спрос на отели.

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