Летучие мыши в России могут быть источниками опасных патогенов

В России обитает большое число видов летучих мышей, которые нуждаются в изучении, так как могут представлять собой угрозу передачи опасных патогенов. Об этом рассказал в интервью «Известиям» профессор, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов.

Обитают эти млекопитающие даже в крупных городах, уточнил ученый.

«Летучие мыши имеют распространение по всему свету, на севере они встречаются до лесотундры и даже тундры. В Москве, думаю, найти их всё же сложно, а вот в Московской области точно можно. И даже много. Но очень важно, что плотность популяции летучих мышей в Северной Евразии гораздо ниже, чем в Восточной и Юго-Восточной Азии, в тропических и экваториальных зонах», — сообщил Щелканов.

По словам эксперта, российские летучие мыши также нуждаются в изучении, так как у них есть свои вирусы.

Профессор считает, что XXI век будет посвящен постоянному мониторингу серьезных биологических угроз, включая коронавирусы. Ни одной подобной природно-очаговой инфекции человечество еще не победило, отметил он.

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