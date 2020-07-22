Названы самые популярные песни у россиян в 2020-м по версии Shazam

Самой популярной песней первой половины 2020 года у российских пользователей сервиса Shazam стала композиция «August» белорусского коллектива Intelligency, пишет издание «Афиша Daily» во вторник, 21 июля.

На втором месте по популярности оказался трек «Blinding Lights» канадского R’n’B-музыканта The Weeknd, на третьем — песня коллаборации Тайпан & Agunda «Луна не знает пути».

Также в пятерку вошли песня «Shut Up Chicken» в исполнении El Capon и композиция «Intihask» Hafex.

Замкнули десятку самых популярных композиций треки SAINt JHN «Roses» (Imanbek Remix), Trevor Daniel «Falling», Carla Morrison «Disfruto» (Audioiko Remix), Билли Айлиш «everything i wanted» и Raim «Двигаться», уточняет «Газета.ру».

В декабре сообщалось, что чаще всего в 2019 году пользователи сервиса Shazam искали песню 17-летней американской исполнительницы Билли Айлиш «Bad Guy».