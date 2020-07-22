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Жительница Сочи рассказала о жизни города после наплыва туристов

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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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Жительница Сочи Татьяна Кольцова в беседе с порталом 161.ru рассказала о том, как российский курорт справляется с наплывом туристов, и что об этом думают сами жители региона.

Она отметила, что после снятия карантинных ограничений изменения происходили постепенно. Сначала появились очереди в крупные отели Красной Поляны, затем толпы туристов отправились к водопадам. Особенной популярностью пользуется башня на горе Ахун, попасть на которую можно, отстояв в очереди около 30 минут.

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«Но самое большое изумление я испытала, когда увидела очереди в хинкальную в центре и в пиццу навынос в Хосте. Уж чего-чего, а едальных заведений в городе хватает», — поделилась Кольцова.

Особенно много туристов в Имеретинской низменности, где местные отели снизили цены до минимальных значений, чтобы вместить как можно больше отдыхающих. А в часы пик, которые наступают в самый жаркий период дня, на местных пляжах, по ее словам, можно увидеть «борщ из людей».

Кольцова отметила, что этим летом сочинские туристы «пустились во все тяжкие». Так, не проходит и дня, чтобы в социальных сетях не появлялось видео с пытающимися уединиться парами в кабинках для переодевания или на качелях на берегу.

«Нагрузка на сочинские больницы возрастает каждое лето и без коронавируса. Кишечные инфекции никуда не деваются, и в августе инфекционки переполнены под завязку. На днях в городе открылись аквапарки и бассейны — они тоже добавят работы врачам. Сейчас, к примеру, переполнена травматология», — отметила женщина.

В то же время Кольцова отметила, что Сочи по-прежнему ждет туристов. Она попросила людей приезжать в медицинских масках, не мусорить и вести себя прилично в общественных местах.

17 июля стало известно, что гостиницы Сочи загружены на 90%, а пятизвездочных гостиницах курорта мест уже не осталось.

В августе, согласно прогнозам туроператоров и отельеров, средняя заполняемость отелей достигнет 95–96%. Высокий спрос на размещение в Сочи наблюдается и в осенние месяцы, в том числе и в ноябре, так как большинство номеров в гостиницах на этот период уже занято.

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