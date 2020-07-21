В Москве за сутки умерли 19 пациентов с коронавирусом

За последние сутки в Москве скончались 19 пациентов с положительным тестом на COVID-19, сообщили в оперативном штабе.

«В Москве скончались 19 пациентов, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в заявлении.

Таким образом, в столице количество летальных исходов увеличилось до 4350.

Ранее стало известно, что за прошедшие сутки в Москве еще 853 человека вылечились от коронавируса. Общее число выздоровевших москвичей превысило 171 тыс. человек.

18 июля в оперштабе рассказали, что в Москве наблюдается наименьший темп прироста COVID-19 — 0,2%.

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