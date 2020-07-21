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Число укусов клещей сократилось в Татарстане за год

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В Татарстане более 5,5 тыс. человек с начала сезона обратились к медикам с укусами клещей. Число пострадавших снизилось на 38% по сравнению с 2019 годом.

В Роспотребнадзоре напомнили, что эндемичными по клещевому энцефалиту считаются 28 районов Татарстана, а также Казань и Набережные Челны. При этом в 2020 году не выявлено ни одного случая энцефалита. Об этом пишет InKazan.ru.

Клещевой боррелиоз диагностировали у четырех человек.

Ранее сообщалось, что в Карелии ситуация с укусами клещей улучшилась по сравнению с 2019 годом. К медикам обратились почти 2,5 тыс. человек. За аналогичный период 2019 года было выявлено более 3,3 тыс. укусов клещей.

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