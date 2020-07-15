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Число пострадавших от укусов клещей за год сократилось в Карелии

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В Карелии с начала эпидемиологического сезона от укусов клещей пострадали почти 2,5 тыс. человек. Ситуация улучшилась по сравнению с 2019 годом.

По данным Роспотребнадзора, в числе пострадавших 672 ребенка. На территории Петрозаводска зарегистрировано 1011 обращений к медикам по поводу укусов клещей. Об этом сообщает ИА «Карелinform».

За аналогичный период 2019 года было выявлено более 3,3 тыс. укусов клещей. На территории Петрозаводска пострадали 1490 человек.

Специалисты уточняют, что лабораторно подтверждено три случая клещевого энцефалита.

Ранее сообщалось, что в Омской области зарегистрировано 4445 случаев укусов клещей. Средний показатель числа пострадавших превышен в 1,3 раза.

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