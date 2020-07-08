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Более 4,4 тыс. жителей Омской области пострадали от укусов клещей

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В Омской области зарегистрировано 4445 случаев укусов клещей. Средний показатель числа пострадавших превышен в 1,3 раза.

По данным Роспотребнадзора, от укусов клещей пострадали 1,5 тыс. детей. Большая часть снятых с людей вредителей была передана в специализированные лаборатории. 1,9% клещей являлись переносчиками энцефалита, еще 7,7% могли заразить людей боррелиозом. Порядка 0,3% особей переносили моноцитарный эрлихиоз. Об этом пишет ИА «Омскрегион».

Прививки против клещевого энцефалита поставили более 35,6 тыс. жителей Омской области. Акарицидная обработка проведена на площади почти 1,1 тыс. га.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области четыре человека госпитализированы с подозрением на клещевой энцефалит.

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