Силуанов призвал скорректировать госпрограммы для достижения наццелей

Для достижения национальных целей необходимо скорректировать госпрограммы. Об этом 21 июля заявил министр финансов России Антон Силуанов.

Силуанов отметил, что для достижения долгосрочных целей важно выстроить взаимосвязанную систему показателей и результатов национальных проектов, которая должна позволять последовательно продвигаться в сторону стратегических приоритетов развития страны. Такая система должна обеспечить реагирование на имеющиеся вызовы.

По мнению министра, это должно происходить за счет интеграции мероприятий Общенационального плана действий по восстановлению деловой активности.

«У нас есть и другие ресурсы в бюджете, которые тоже должны быть скорректированы под реализацию основных целевых задач. Это, в том числе государственные программы. Данную работу важно синхронизировать с процессом формирования проекта федерального бюджета на 2021-2023 годы. Необходимо обеспечить приоритетный характер расходов на реализацию национальных проектов и при этом обязательно изыскивать внутренние источники экономии», — приводит его слова пресс-служба Минфина.

Указ о национальных целях развития до 2030 года президент России Владимир Путин подписал ранее в этот же день. Согласно документу, основными целями являются увеличение численности населения страны, повышение уровня жизни граждан, создание комфортных условий для их проживания, а также раскрытие таланта каждого человека.

В мае 2018 года Путин подписал указ о развитии страны до 2024 года, утвердив 13 национальных проектов с общим бюджетом 25,7 трлн рублей. Они представлены по трем направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост». Проекты призваны простимулировать развитие экономики и улучшить качество жизни россиян.

21 мая 2020 года Министерство финансов России предложило перераспределить расходы на финансирование нацпроектов за текущий год. В ведомстве отметили, что в текущем году в связи со сложившейся ситуацией с распространением коронавирусной инфекции появилась возможность при необходимости корректировать направления использования средств федерального бюджета.

13 июля премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам предложил продлить сроки достижения национальных целей до 2030 года.