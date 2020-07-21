Лавров назвал нелегитимным бессрочное продление эмбарго против Ирана

Любые попытки сделать бессрочным оружейное эмбарго против Ирана нелегитимны. Об этом во вторник, 21 июля, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой иранского МИДа Джавадом Зарифом.

«Совет Безопасности (ООН. ― Ред.) ввел разрешительный режим поставок определенных видов вооружений в Иран <…>, этот период истекает в октябре, и любые попытки каким-то образом <…> ввести бессрочное оружейное эмбарго не имеют под собой никаких правовых оснований, ни политических, ни моральных», ― подчеркнул он.

Также Лавров отметил, что Россия выступает против подобных действий, так как не видит каких-либо оснований для того, чтобы эти попытки были успешными.

2 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что предложение США о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана безосновательно и Вашингтон, по ее словам, не имеет права «использования полномочий Совбеза в своих узкоконъюнктурных целях».

В свою очередь, спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук 1 июля заявил, что власти Соединенных Штатов Америки рассматривают возможность применения военной силы против Ирана, чтобы Тегеран не получил ядерного оружия.

В начале мая госсекретарь США Майк Помпео подчеркнул, что для продления оружейного эмбарго в ООН по Ирану Вашингтон задействует все дипломатические возможности.

В 2015 году Иран, США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия подписали Совместный всеобъемлющий план действий. Документ, называемый также ядерной сделкой, подразумевает отмену санкций против Тегерана в обмен на прекращение ядерных разработок.

В 2018 году американская сторона вышла из договора, восстановила некоторые санкции против Ирана и ввела новые. Спустя год президент исламской республики Хасан Роухани сообщил, что Тегеран приостанавливает выполнение части обязательств по ядерной сделке.