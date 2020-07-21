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Дебошир нанес удары по лицу двум полицейским в аэропорту Домодедово

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Городской суд Московской области будет судить жителя Ставропольского края за то, что он нанес удары по лицу двум полицейским в столичном аэропорту Домодедово, сообщает 21 июля Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

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По данным следствия, 21 мая мужчина в состоянии алкогольного опьянения нарушал общественный порядок в аэропорту Домодедово. К нему подошли двое полицейских. Не желая подчиняться их требованиям, дебошир ударил каждого стража порядка кулаком в лицо.

Обвиняемый в преступлении сознался. Его будут судить по статье УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей». Она предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

В конце мая транспортная полиция Крыма в аэропорту Симферополя задержала пьяного пассажира, устроившего дебош на борту самолета во время посадки на рейс до Москвы. Во время посадки на лайнер 31-летний житель подмосковной Дубны потребовал разместить его в бизнес-классе, однако билеты у него были оформлены на другие места. Услышав отказ, он стал предлагать доплатить наличными разницу в цене, нецензурно выражался и оскорблял экипаж лайнера.

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