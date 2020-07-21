Новый очаг АЧС выявили в Приморском крае

Специалисты выявили новый очаг африканской чумы свиней на территории Приморского края. Наличие вируса подтверждено в дикой природе в Чугуевском районе.

Вблизи ключа Широкая Падь были обнаружены три туши диких кабанов. При исследовании патологического материала лаборатория подтвердила наличие ДНК вируса африканской чумы свиней. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

В управлении Россельхознадзора напоминают, что при выявлении признаков заболевания или обнаружении мертвых свиней необходимо информировать ветеринарную инспекцию. Вирус приводит к гибели животных, однако для человека не опасен.

Несколько дней назад очередной очаг вируса был выявлен на территории Кировского района. Специалисты подтвердили наличие ДНК вируса в личном подсобном хозяйстве на территории села Преображенка.