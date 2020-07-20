Новый очаг вируса африканской чумы свиней выявили в Приморье

На территории Кировского района Приморского края выявлен очередной очаг вируса африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Специалисты ведомства подтвердили наличие ДНК вируса в личном подсобном хозяйстве на территории села Преображенка. Кроме того, на прошлой неделе был выявлен вирус в трупах животных из подсобных хозяйств сел Степановка и Марьяновка Кировского района.

В июне наличие ДНК вируса АЧС подтвердили у диких кабанов, трупы которых были найдены на территории района.

Вирус АЧС приводит к гибели свиней, в том числе диких кабанов. Для человека он не опасен.

Ранее вспышку заболевания ликвидировали в Дальнереченском районе. 9 июля сообщалось об отмене карантинного режима в муниципалитете.