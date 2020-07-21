Прощание с телеведущим Беляевым пройдет на Троекуровском кладбище

Похороны телеведущего Александра Беляева пройдут в четверг, 23 июля, на Троекуровском кладбище. Об этом 21 июля сообщается на сайте Института географии РАН.

Церемония начнется в 14:00 мск.

«Мы очень гордились, что у нас в институте есть такое свое, родное медийное лицо. Что институт ассоциируется у многих и с образом Саши Беляева — по-академически мудрого, артистичного и открытого для народной любви. Вечная память тебе, дорогой друг и коллега, ты навсегда в наших сердцах», — заключили ученые.

О кончине 71-летнего телеведущего стало известно 20 июля. Как пишет «Газета.ру», Беляев почувствовал себя плохо 19 июля в доме в деревне Мешково. Его увезли в реанимацию, но спасти телеведущего не удалось.

Беляев на протяжении многих лет боролся с раком легких. По состоянию на осень 2018 года он перенес две операции. От онкологических заболеваний на тот момент скончались его супруга и мать. В марте 2020 года ученый сообщил журналистам об ухудшении состояния.